Approvato il calendario degli eventi per l’Estate Rosarnese 2018. Successivamente alla pubblicazione dell’avviso pubblico volto a coinvolgere associazioni e rappresentanti del territorio, l’Amministrazione Comunale di Rosarno di concerto con la Commissione Sport e Spettacolo ha stilato il calendario delle manifestazioni che animeranno la cittadina della Piana durante la bella stagione. Nel ricco e variegato programma sono stati previsti eventi ormai “storici” quali il SeptemberFest, la Sagra dei Sapori Medmei, la Festa degli Agrumi e dell’Agricoltura ed il Cinema sotto le stelle, oltre a novità, quali il Festival del Bambino e la giornata che si terrà al Parco Archeologico “Alla ricerca di Medma”, che arricchiranno l’offerta di manifestazioni previste per l’estate rosarnese.

“Grazie alla collaborazione di numerose associazioni cittadine ed all’impegno costante del vicesindaco con delega allo sport e spettacolo Damiano Sorace il cartellone degli eventi stilato per l’Estate Rosarnese 2018 sarà ancora più coinvolgente e diversificato per tutti gli interessi e fasce d’età – afferma il sindaco Giuseppe Idà-. Oltre agli appuntamenti fissi che ormai anno dopo anno riscuotono sempre più successo, nel calendario dell’estate 2018 saranno presenti importanti novità soprattutto per i più piccoli. Particolare motivo di orgoglio riguarda l’apertura dell’Anfiteatro Comunale – conclude Idà – che, finalmente, dopo anni sarà reso fruibile ai cittadini i quali potranno assistere a spettacoli teatrali e cinematografici da una struttura che rappresenta la nostra storia e le nostre radici. Buona estate a tutti”.

