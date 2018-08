Non si esagera se si afferma che Biagio Pasciuta, nuovo atleta della Pallavolo Franco Tigano Palmi, è uno dei più forti attaccanti di posto3 della storia della pallavolo di serie B del sud Italia ancora in attività. Il centrale, all’anagrafe, e solo all’anagrafe, non più giovanissimo, ha un fisico da fare invidia a un giovanotto di ventenne e lo ha dimostrato ancora una volta nella passata stagione nelle fila della Raffaele Lamezia risultando tra i migliori del girone nel reparto dei centrali. Classe 1977, Biagio Pasciuta, originario di Sciacca (Agrigento), vanta una carriera ad alti livelli in B1 con squadre del calibro di Tonno Callipo Vibo, Bronte, Rende, Brolo, Brindisi, Pineto, Nicosia, Ugento, Squinzano, Sora e Sant’Antioco, Raffaele Lamezia. Una bella e lunga carriera che mette sul piatto della bilancia anche in questa prossima stagione. Molto forte in cambio palla è il centrale che tutti i palleggiatori vorrebbero avere. Credibile sempre, è una garanzia quando si tratta di mettere a terra i palloni dal centro. Pasciuta ha anche nella battuta un suo punto di forza. Si presenterà ai suoi nuovi tifosi con la voglia di stupire ancora e con la voglia di lavorare tanto per mantenersi fisicamente in grande forma. In questo volley mercato è stato oggetto di desiderio di altre ambiziose formazioni, ma alla fine ha scelto Palmi per il progetto esposto, per le ambizioni e la serietà della società e per un tecnico che stima e apprezza.