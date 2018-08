Polistena – L’Aspi Padre Monti e il Futsal Polistena Calcio a 5 comunicano di aver concluso un accordo di partnership tecnica (della durata di un anno), che vedrà le due società sportive coinvolte in progetti comuni di promozione dello sport, ottimizzando risorse umane ed economiche, al fine di una maggiore fruizione degli impianti sportivi e delle attrezzature tecniche. L’accordo prevede, tra le altre cose, che alcuni giovani ragazzi dell’Aspi Padre Monti vengano allenati anche alla pratica del Futsal (oltre che al calcio a 11 tradizionale, ndr), sport in forte crescita in tutto il territorio nazionale. L’Asd Futsal Polistena Calcio a 5, dal canto suo, metterà a tal fine a disposizione le proprie strutture e il proprio personale.

La partnership tra le due società è “fondata sulla base dell’etica che accomuna entrambe le realtà sportive – si legge – in un percorso certamente di carattere sportivo, che però trova il suo cardine principale nella promozione del rispetto delle regole, della legalità e della civile convivenza”.

“Per noi l’Aspi Padre Monti non è solo una scuola calcio, ma rappresenta un vero e proprio stile di vita, un fiore all’occhiello per tutta la provincia di Reggio Calabria, ed è proprio per questo che siamo soddisfatti e orgogliosi del raggiungimento di questo importante accordo di collaborazione” ha affermato il direttore generale del Futsal Polistena Calcio a 5, Letterio De Domenico.

“Accogliamo con piacere e soddisfazione – ha aggiunto Fratel Stefano Caria, presidente dell’Aspi Padre Monti – questa partnership tecnica con il Futsal Polistena, società che ha dimostrato in questi anni ambizione e professionalità nel proprio progetto sportivo. Siamo sicuri – ha concluso Caria – che in questa annata realizzeremo insieme progetti proficui per i nostri giovani e per tutto il territorio”.