GIOIA TAURO – In occasione dei festeggiamenti per S. Ippolito Martire, patrono di Gioia Tauro si terrà una mostra fotografica benefica personale di pinomangione “I bambini di Bubu”, a Gioia Tauro dal 10 al 13 Agosto presso la Casa del Fanciullo Via Serra 16, con il patrocinio del club Fotoamatori Gioiesi “Michelangelo Marino” e dell’associazione “Amici dei Lebrosi”. (www.amicideilebrosi.it). L’autore è stato a Bubu un piccolo villaggio sperduto nella foresta della Papa Nuova Guinea, ha vissuto accanto a Padre Francesco Raco che si prende cura di molti bambini, cercando di fargli scoprire la grande gioia di essere figli di Dio e Fratelli e sorelle con tutti. Avrete l’occasione di vedere le immagini scattate da pinomangione che raccontano la vita in questo villaggio:

– raccontano la gente, persone semplicissime, spesso con il sorriso, che vivono al momento e godono di quel pochissimo che hanno;

– raccontano il luogo lontanissimo da quello che pensiamo, paesaggi spettacolari foreste sempre verdi e case-palafitte fatte di legno;

– raccontano padre Francesco Raco i suoi bambini, la sua missione che ogni giorno gli fa fare chilometri nella foresta. Un’occasione per condividere insieme a pinomangione le emozioni di un viaggio “in un altro mondo”.