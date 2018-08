Dopo Conad, Mobili Franco Perri e Mobilturi, anche “e-work agenzia per il lavoro” decide di rimanere al fianco della Top Volley Lamezia anche per la prossima stagione. L’azienda, impegnata sin dall’inizio del 2000 per offrire i migliori servizi alle imprese nel settore dell’intermediazione della manodopera, conferma quindi, attraverso il proprio rappresentante per il centro-sud, nonché membro del consiglio di amministrazione, Angelo Bilotta, la propria volontà di sostenere i colori giallorossi nell’avventura, affascinante, della serie A. In grado di affrontare e gestire le necessità di compagnie multinazionali e corporate, enti pubblici, aziende dal profilo nazionale e regionale e gruppi local, e-work, rappresentata dall’amministratore delegato e presidente Paolo Ferrario, è presente su tutto il territorio nazionale e accompagna i suoi partner nei mercati stranieri, grazie ad una serie di società partecipate all’estero. Per la Top Volley Lamezia, un orgoglio e un onore poter avere ancora al proprio fianco e-work!