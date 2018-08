Per consentire i lavori di ripristino di un giunto lungo l’A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’, sono previste alcune limitazioni al traffico tra Rogliano e Altilia in provincia di Cosenza. Nel dettaglio, nella giornata di domani, martedì 7 agosto, sarà in vigore un restringimento di carreggiata della corsia di marcia dal km 279,700 al km 280,300.