Nei giorni scorsi, gli investigatori del commissariato di Corigliano Rossano, hanno tratto in arresto in flagranza del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio, G. M. di anni 42, con precedenti penali. I poliziotti hanno deciso di entrare in azione ed effettuare una perquisizione domiciliare. Il 42enne ha visto arrivare la polizia dalla finestra dell’abitazione. Mentre la moglie apriva la porta l’uomo si è barricato in bagno per far sparire la droga. Gli uomini della Polizia sono stati più veloci del pusher riuscendo a coglierlo con le mani nel sacco e recuperando parte della sostanza stupefacente finita del water. La perquisizione è continuata all’interno dell’abitazione, dove occultati in una scatola in una scarpiera sono stati rinvenuti e sequestrati due bilancini di precisione, alcune dosi di sostanza stupefacente del tipo marijuana per un totale di circa 10 grammi e circa 1000 euro in banconote di piccolo taglio. Una pianta di canapa indiana di circa un metro è stata invece trovata nel giardino di casa. La Procura, in attesa di giudizio, ne ha disposto la libertà.