L’Amministrazione Comunale di Polistena con delibera n. 108 approvata in data odierna ha deciso di onorare la memoria e l’impegno profuso per la città dall’on. Girolamo Tripodi, scomparso di recente, intitolando a suo nome una via pubblica, l’attuale via Trieste, e la futura Casa della Cultura che sorgerà all’interno del Palazzo Sigillò in corso di ristrutturazione. E ciò, come segno indelebile di gratitudine e di riconoscimento per la meritoria opera compiuta da Girolamo Tripodi, già sindaco storico di Polistena e più volte parlamentare della Repubblica, a favore della crescita della comunità polistenese, per quanto costruito in tanti anni di lavoro politico ed istituzionale e di passione civile al servizio del popolo e per il riscatto dei più deboli. Adesso spetterà alla Prefettura di Reggio Calabria, accordare l’assenso finale, trattandosi di delibera che anticipa i canonici 10 anni, tempo entro il quale è necessaria una deroga specifica, consentita dalla legge dinanzi a figure di grande rilievo come lo è stato Girolamo Tripodi.