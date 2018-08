La Migros prega tutti i clienti di non consumare più i dolcetti all’avena “Haferli”: al loro interno possono nascondersi pezzetti di metallo. La clientela, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti

[http://www.sportellodeidiritti.org/]”, è pregata di non consumare più il prodotto. Non è possibile escludere pericoli per la salute qualora si ingoino tali pezzetti (pericolo di lesioni). I pezzetti di metallo possono essere grandi fino a 2 cm. I clienti che hanno in casa questo prodotto possono riportarlo nella loro filiale Migros e ricevere il rimborso del prezzo di vendita pagato. È interessato dal provvedimento di richiamo il seguente articolo: Nome: «Haferli», Dolcetti all’avena, Numero d’articolo: 110180700000, Peso: 265 g.