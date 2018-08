“Cambio” al vertice dell’EPNA: a seguito della conclusione del mandato del Prof. Giuseppe Bombino, dal 5 agosto il Dr. Domenico Creazzo, vice presidente dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte, svolgerà le funzioni che gli sono proprie secondo la legge e lo statuto vigenti. “Ringraziamo il prof. Bombino per il lavoro svolto in questi cinque anni – ha dichiarato Creazzo – e sulla strada già tracciata proseguiremo per esaltare l’identità culturale dell’Aspromonte, valorizzare il territorio e le sue peculiarità e tutelare il nostro inestimabile patrimonio di biodiversità. Insieme al Consiglio Direttivo continueremo a lavorare in direzione di uno sviluppo sostenibile e desiderabile, coinvolgendo i giovani e supportando le iniziative che, la comunità che riconosciamo matura e consapevole, metterà in campo per proseguire nel cammino di armoniosa crescita nel rispetto dell’Area Protetta”. Creazzo, è sindaco di Sant’Eufemia d’Aspromonte dal 2012.