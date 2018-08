di Antonio Spina

E’ stata una serata a forti tinte amaranto quella del 4 Agosto svoltasi presso la Villa comunale “A.Fava” di Taurianova. All’interno della manifestazione, organizzata dalla locale associazione “Amici del Palco” del Presidente Arch.Giacomo Carioti, che, ormai, da tre anni si rende promotrice del Concorso Internazionale dei Madonnari, facendo confluire nella cittadina pianigiana artisti di strada provenienti da ogni parte del mondo, si è assistiti alla presentazione ufficiale della Reggina 2018/19, che si appresta ad affrontare il campionato di serie C.

La serata condotta da Marco Mauro ha visto sfilare sul palco uno per uno tutto l’organico amaranto al completo. Infatti, i primi a salire sul palco sono stati il Presidente del sodalizio amaranto Mimmo Praticò e il direttore sportivo Massimo Taibi subito osannati dai cori da curva da parte di un gruppetto di tifosi giunti a Taurianova per conoscere i nuovi calciatori. Il direttore Taibi ha subito riscaldato i cuori amaranto affermando che “questa è una squadra competitiva e che i calciatori arrivati, prima di essere considerati atleti, sono uomini e, ne sono convinto, ci daranno delle soddisfazioni. Prima di fare una squadra bisognava trovare un condottiero e, abbiamo trovato un allenatore, che ho seguito tutto l’anno, mister Cevoli che, da calciatore, ha indossato la maglia della Reggina.

A questi calciatori cercherò, impegnandomi al massimo, di insegnare cosa vuol dire giocare nella Reggina. Giocare a Reggio, in particolare, significa sudare la maglia, correre, impegnarsi per regalare ad una piazza straordinaria, come quella di Reggio Calabria, delle gioie che ultimamente sono venute a mancare. Ho avuto la fortuna di partecipare a quegli anni dove c’era un entusiasmo veramente incredibile, c’erano ventiquattromila abbonati, si giocava in serie A. Adesso, purtroppo, il calcio è cambiato, ma sono sicuro, che i nostri ragazzi ci porteranno in una posizione di classifica che noi sogniamo. Una cosa è certa, io sono responsabile di questi ragazzi, e se tutta la città comincerà a seguirci questa squadra ci regalerà, senza dubbio, delle belle soddisfazioni. Abbiamo bisogno del calore dei tifosi, poiché l’entusiasmo, come ho potuto notare lo scorso anno, è un po’ scemato. Siamo qua per riconquistare tutta quella gente e riportarla allo stadio. Noi siamo qua e, sono convinto, ci riusciremo”.

A Reggio il legame tra la squadra e la tifoseria è molto forte. La Reggina non è, semplicemente, come potrebbe essere in altre piazze d’Italia,una squadra di calcio ma, è vista, quasi come una mamma. Ancora, Taibi ha ricordato un momento della sua carriera da calciatore della Reggina da antologia del calcio, quando contro l’Udinese riuscì a segnare un gol bellissimo e, in particolare, di fondamentale importanza. “Era un momento disperato della partita- ha affermato il diesse – sono sceso in area più che altro per creare confusione come avevo fatto in altre occasioni. Non pensavo di far gol, ci sono arrivato per primo di testa ed è stata una gioia immensa. Ho capito, in quell’istante cosa prova un attaccante quando segna io, che di gol, invece, ne prendevo tanti”

Nel corso della serata è stato presentato anche l’intero staff tecnico che accompagnerà l’allenatore Roberto Cevoli. Più precisamente, l’allenatore in seconda sarà Nicola Cancelli, preparatore atletico Marco Torelli – Carmelo Praticò, preparatore dei portieri Stefano Pergolizzi, match analyst Carmelo Merenda. Poi, via via sul palco sono sfilati tutti i nuovi calciatori amaranto,alcuni dei quali si sono prestati a qualche battuta del cabarettista Rocco Barbaro. Il Presidente Praticò ha annunciato, ufficialmente, l’acquisto dell’attaccante Alessio Viola, che si è aggregato ai compagni questa settimana.

A margine della presentazione il Presidente Praticò ha rilasciato qualche breve considerazione ai microfoni di Approdonews.

Presidente, perché la scelta di presentare la Reggina a Taurianova?

“Abbiamo raccolto l’invito del Reggina social club e anche della città di Taurianova. Noi riteniamo, laddove ci siano le condizioni, di essere presenti in provincia, la quale possa tornare a recitare un ruolo importante come stiamo provando noi”.

La provincia, quindi, come traino per riportare di nuovo l’entusiasmo?

“Senza dubbio la provincia si è spesa tantissimo per la città di Reggio Calabria calcisticamente parlando. Il poco entusiasmo, sinceramente, non lo capisco perché, in base ai campionati fatti, per il tifoso dovrebbe essere normale”.

Considerando il panorama calcistico italiano, costellato da tanti fallimenti,la società sta facendo un buon lavoro?

“Cerchiamo di fare sempre il passo per come ci è consentito e basta poco per non far quadrare la situazione. In più, le regole sono molto rigide e, per questo, siamo sempre a rischio”

Quali propositi per la nuova stagione?

“Dobbiamo fare il meglio possibile. Non bisogna fare proclami, anche perché neanche se fai uno squadrone si ha la certezza di vincere il campionato”.

La presentazione si è conclusa e, qui le emozioni per tutti i tifosi amaranto ha raggiunto picchi altissimi, quando sono state proiettate, attraverso un bellissimo videoclip realizzato dal dj Lukaos (Luca Rovito), tutta una serie di immagini della storia amaranto. Dal gol di Cozza al San Filippo a quello di Nick Amoruso contro la Roma, dal gol di Balistrieri contro il Messina al gol di Cossato nel maledetto spareggio contro il Verona. Dal rigore di Belardi parato a Shevchenko al gol di Alfredo Aglietti ad Avellino. Emozioni che tutto l’ambiente aspetta, in costante trepidazione, di poter rivivere.