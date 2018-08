di Sigfrido Parrello

PALMI – I ricorsi contro la bocciatura della Co.Vi.So.D alla domanda di iscrizione in Serie D presentati e successivamente vinci da Pomigliano, Campobasso, U.S. Palmese 1912, Nocerina, Igea Virtus e Roccella, che, quindi, nella prossima stagione giocheranno regolarmente nel Campionato Nazionale di Serie D, i sei club saranno comunque deferiti d’ufficio alla Procura Federale per aver presentato, entro i termini prestabiliti, una domanda di iscrizione incompleta. Quindi, i sei club rischiano una sanzione pecuniaria di mille euro per ogni documento importante mancante, compresa la Palmese guidata dai due Presidenti Vincenzo Longo e Pino Carbone.