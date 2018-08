“Sta decollando sulla via di rullaggio”: ancora pochi secondi e

sarebbe stata una strage. Con un velivolo che sbaglia pista e cerca di

decollare dalla pista di rullaggio, pieno di passeggeri e carburante.

Forse fretta di partire o un pericoloso disorientamento? Cosa sia

successo e soprattutto chi abbia sbagliato, lo chiarirà l’inchiesta

avviata su un incidente avvenuto all’aeroporto di Riad Succede tutto

quando un Boeing 737, finito su un’area sterrata dello scalo, stava

tentando di alzarsi in volo da una via di rullaggio anziché dalla

pista di decollo. L’incidente, evidenzia Giovanni D’Agata,

presidente dello “Sportello dei Diritti

[http://www.sportellodeidiritti.org/]”, è avvenuto venerdì alle

00.30 locali al King Khalid International Airport, nella capitale

saudita. Il volo JAI 523 dell’indiana Jet Airways, diretto a Mumbai,

è uscito improvvisamente da una via di rullaggio e uno dei suoi

motori è andato a fuoco. I 141 passeggeri e i 7 membri

dell’equipaggio sono stati fatti evacuare senza riportare ferite.

Ora l’Aviation Investigation Bureau (AIB), l’autorità

d’inchiesta sull’aviazione saudita, fa sapere che, nel momento in

cui è uscito di pista, il velivolo stava addirittura tentando di

decollare dalla via di rullaggio, che corre parallela alla pista di

decollo. Su quella striscia di asfalto, normalmente destinata solo a

collegare l’area di stazionamento alla pista, il Boeing «ha

accelerato a tutta velocità di decollo» finendo poi sullo sterrato.

In quel momento, precisa l’AIB, sulla via di rullaggio c’era

«un’elevata visibilità e non c’erano ostacoli». Le autorità

saudite stanno indagando le cause dell’errore con la collaborazione

dell’Aircraft Accident Investigation Bureau of India.