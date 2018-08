Prende sempre più forma lo scacchiere gialloblu per la sua prima stagione in Serie B. Conferma per il classe ’99 Giovanni Ragusa, originario di Cosenza ma lametino di adozione. Ala piccola di 180 cm, carattere e tanta abnegazione per uno dei reduci della cavalcata fino alla promozione. Cresciuto con la maglia del Cab Cosenza, Giovanni si è ormai stabilito a Lamezia da due stagioni. Abbiamo raccolto le sue prime parole all’indomani della conferma.

“Come non essere felice. Sono anni che faccio parte di questo gruppo, abbiamo lottato, sudato, pianto e infine gioito per un traguardo che sembrava davvero irraggiungibile. Sarà un piacere avere la possibilità di giocare per questa società anche in serie B. Non vedo l’ora di tornare in campo e conoscere i miei nuovi compagni”