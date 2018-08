10° Festa del Maiale, Festa della Birra, l’Albero della Cuccagna, Festa Popolare Sono solo alcuni tra i momenti più importanti del cartellone degli eventi estivi in programma a Terranova Sappo Minulio di cui ne è promotore l’Amministrazione Comunale del Sindaco Arch. Salvatore Foti. Sabato 11 agosto a Scroforio la 10° Festa del Maiale Il programma prevede oltre alla degustazione di pietanze a base do solo ed esclusivo e tra le specialità preparate: Ragu di maiale, salami freschi alla griglia, puntine costolette il tutto accompagnato dalla musica della Babel Sound in concerto

Il giorno successivo, 12 agosto in Piazza XXIV maggio si prevede la magica serata, tra l’albero della cuccagna e un boccale di birra contornato da uno spettacolo musica. “Con grande sforzo – afferma soddisfatto il Sindaco Salvatore Foti- anche quest’anno vogliamo regalare a tutti i nostri concittadine ed a visitatori dei paesi vicini delle serate in allegria, e spensieratezza e di buona cucina. Questo vi aspettiamo nel nostro piccolo borgo”.

IL PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI