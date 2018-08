Mercoledì 8 agosto alle ore 16.00 presso la Sala del Consiglio Comunale, le Associazioni Culturali Kalomena e Cittanuova presenteranno la Produzione Originale Teatrale dal titolo “Nascita e Resurrezione di Cittanova”, allestita per i 400 Anni della nascita della città, che andrà in scena Domenica 12 agosto alle ore 21.30 in Piazza San Rocco. Alla Conferenza stampa parteciperanno i Presidenti delle due Associazioni, Girolamo Demaria e Clelia Bruzzì, il regista Antonio Salines, il Rettore dell’Università di Macerata Francesco Adornato, il Sindaco Francesco Cosentino. Saranno presenti le attrici e gli attori interpreti dell’opera teatrale.

Quanto verrà proposto non intende limitarsi ad una semplice rievocazione storica dei personaggi e degli eventi salienti che hanno caratterizzato l’evoluzione della nostra comunità, ma a ricostruire dalla storia medesima le linee fondamentali per un percorso di sviluppo solido e visionario al tempo stesso. La memoria recuperata, infatti, non è fine a se stessa, ma è lo specchio su cui proiettare l’avvenire. L’opera che sarà presentata non si articola perciò, semplicemente, in una dimensione cronologica interna al percorso storico del paese, ma attraverso continui intarsi temporali e richiami analogici mira a costruire una dialettica tra personaggi di diverse epoche caratterizzati da un comune sentire etico.

La scrittura del testo e la sua traduzione drammaturgica sono affidate a Giuseppe Manfridi, uno dei più grandi autori teatrali italiani contemporanei, definito “capofila della nuova drammaturgia italiana”. La Regia sarà curata dal maestro Antonio Salines, Direttore del Teatro Belli di Roma e della Stagione Teatrale di Cittanova. Il cast con gli interpreti principali è composto da attori e attrici di esperienza e spessore nazionale. Molto importante sarà il contributo delle esperienze maturate in ambito teatrale e musicale da parte dell’associazionismo cittadino, che sarà ampiamente coinvolto in modo originale e significativo all’interno dell’evento. L’obiettivo convinto e radicato del Progetto teatrale per celebrare i 400 anni di Cittanova, oltre che a fare partecipare la comunità cittadina e gli emigrati presenti ad un momento di coralità storico-emozionale, è teso a realizzare, partendo da un’idea di sé, la dimensione collettiva di una Cittan(u)ova, più coesa socialmente e più dinamica culturalmente.