Prima uscita stagionale per la Calcio Cittanovese che, nel pomeriggio di giovedì prossimo, sfiderà sul terreno del “Morreale – Proto” il Rende Calcio. Con fischio d’inizio fissato alle ore 18,00, il match metterà di fronte le due compagini in gara amichevole: un incontro di prestigio, finalizzato a testare i progressi atletici e tattici di questo inizio d’agosto. Per l’ingresso al campo sportivo è previsto un contributo volontario. La A.S.D. Calcio Cittanovese, sin da subito, ringrazia la Società “Rende Calcio 1968” per la disponibilità dimostrata nella definizione della gara. “Sarà un’amichevole di lusso – questo il messaggio della Società giallorossa – che ci consentirà di valutare la tenuta della squadra dopo circa dieci giorni di preparazione. Siamo certi che i nostri ragazzi sapranno ben figurare al cospetto di una importante realtà calcistica di categoria superiore”.