“Sul fronte della spesa relativa ai fondi UE, la Calabria è fra quelle regioni virtuose che non rischiano di perdere risorse, avendo attivato tutte le misure ed essendo in linea con gli obiettivi prescritti per il 2018. A darne riconoscimento ufficiale, è stata ieri il ministro Barbara Lezzi e il fatto che la certificazione del buon lavoro compiuto dal Presidente Oliverio, dalla Giunta e dalla maggioranza consiliare – osserva il consigliere regionale Domenico Bevacqua, che è anche presidente della quarta Commissione consiliare- venga da un esponente dell’attuale governo nazionale, rende giustizia rispetto a tanti giudizi, affrettati e poco informati. Di certo, il cammino resta impervio, ma i passi in avanti compiuti sono fatti oggettivi. Forse dovremmo imparare a comunicare meglio le cose buone e a fare squadra in maniera più continua e più convinta”.

Bevacqua ricorda “come già il rapporto Svimez avesse assegnato alla Calabria un riconoscimento importante designandola come la regione del Meridione che, nel triennio 2015-2017, aveva registrato il più alto tasso di crescita: + 2%. Fare squadra, battere il territorio, incontrare i cittadini, risvegliare le coscienze e soprattutto riaprire il dibattito politico devono rappresentare le ragioni dell’impegno dei prossimi mesi con alla base un processo di forte rinnovamento e motivazione dei circoli PD e della sua classe dirigente. Solo così forse – fa presente il presidente Bevacqua- riusciremo a far cambiare la percezione dei cittadini calabresi, oggi diffidenti e poco benevoli nei nostri confronti. I ritardi accumulati, le deficienze infrastrutturali materiale e immateriali e un mercato del lavoro privo di prospettiva non consentono di gioire oltre misura. Non è quindi tempo di autoincensamenti, ma semplicemente di avere contezza consapevolezza di essere sulla buona strada”.