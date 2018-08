Michele Raffaele, classe 1999, originario di Cerignola (FG), è l’altro libero della pallavolo Franco Tigano Palmi. A soli 19 anni Raffaele vanta già una carriera ricca di belle soddisfazioni nel settore giovanile e di grandi traguardi nei campionati di serie. A soli 12 anni viaggia da solo per allenarsi con i talentuosi gruppi giovanili dello Zammarano Fg, guidati da Mister Lilli Mariella e partecipa alla prima delle 5 consecutive finali nazionali U14, U15, U17, U20 con Club pallavolistici di grandissimo spessore, rispettivamente Casa Modena (U15), dove ha giocato da Palleggiatore, Materdomini (U17), Pallavolo Molfetta (U17/U20, Junior League).

Crescendo tecnicamente alla corte di Mister Vincenzo Fanizza a Castellana Grotte e Vito Avellis e Ciccio Valente a Molfetta, contemporaneamente Michele difendeva i colori della sua città, con l’Udas Volley Cerignola e otteneva due promozioni consecutive dalla C alla B2 (2014/2015) e dalla B2 alla B (2015/2016), per giocare poi titolare, a soli 17 anni, in B nel campionato 2016/2017, allenato da mister Roberto Ferraro. Dopo il diploma al liceo scientifico tecnologico, il salto di categoria in serie A2 nel roster del Volley Tricolore Reggio Emilia, allenato dal campione del mondo, l’olandese Held. Un’esperienza di gran lunga importante nella pallavolo di alto livello di cui il giovane, ma già esperto, Michele Raffaele ha fatto tesoro e che il libero pugliese considera come punto di partenza per migliorare e crescere con professionalità e sempre maggiore impegno. Anche Michele Raffaele sarà a Palmi il 2 settembre pronto per essere a disposizione di Antonio Polimeni e a iniziare la fase di preparazione al campionato.