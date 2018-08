Tutto è pronto per l’undicesima edizione della festa medioevale che si svolgerà nei giorni 12 e 13 agosto nel borgo di San Giorgio Morgeto. Tutti i volontari dell’Associazione Nuovo Mondo Onlus, che organizza l’evento con la collaborazione del Comune di San Giorgio Morgeto, sono in fibrillazione in attesa di svolgere i compiti assegnati perché la manifestazione riesca nel miglio modo possibile. Molti sono gli emigrati che sono rientrati in paese per assistere alla festa e moltissime sono state le richieste telefoniche o attraverso i social di persone che non conoscono il borgo e vorrebbero arrivare per l’occasione della manifestazione. Tutto è pronto, insomma per far rivivere due giorni le vie più belle del borgo, ricco di storia, cultura e arte.

Il gruppo storico di sbandieratori e musici “Il cassero” di Castiglione fiorentino animerà la festa lungo il percorso, mentre innumerevoli artisti e volontari dell’Associazione saranno presenti lungo il tragitto che si snoderà, a partire della ore 21,00, da piazza degli Enotri visino su al Castello Svevo Normanno. Segnaliamo le attrazioni più importanti: i Musici (La giostra), La via dei Giullari (Batarnù), Medioeval Selfie, Il canto della ruta (Duo Esperanto), la corte del Barone Caracciolo, Falconeria, l’angolo delle streghe, la danza del ventre (Gruppo Maxoum), la fata Blu, giochi con il fuoco, marionette medioevali, Milena la statua vivente, le alchimiste,

accampamento medioevale (Gruppo la Fianna), commedia e buffonerie di strada, le lanterne dei desideri, giocoleria, popolani e cavalieri, combattimenti ecc.

Lo sforzo organizzativo per accogliere più di 50 artisti è notevole ma necessario per mantenere l’originalità della festa che vuole far rivivere un mondo antico che ha dato origine alla nostra moderna civiltà. Come al solito per regolare l’afflusso dei tanti visitatori, un’ora prima della manifestazione sarà bloccata la via d’accesso al borgo e saranno predisposte delle navette che porteranno i visitatori nelle vicinanze di piazza degli Enotri luogo di partenza della manifestazione dove si potrà gustare il famoso panino con lo Zimbatò nello stand dell’Associazione.