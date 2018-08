CORIGLIANO-ROSSANO – COMUNE ACCORDO, la dipendente comunale Filomena DE LUCA non è e non è stata destinataria di nessun avviso di garanzia. Il suo nome, a distanza di giorni, continua, erroneamente, ad essere associato all’inchiesta in corso. È quanto ha comunicato e precisato la stessa DE LUCA al Commissario Prefettizio, il Prefetto Domenico BAGNATO, il quale ha colto l’occasione per confermare alla ingegnere, dipendente del Comune di CORIGLIANO ROSSANO, la considerazione e la stima dell’Ente e dell’organo commissariale per il lavoro quotidianamente svolto all’interno della macchina comunale.