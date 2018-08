La nota apparsa sulla pagina Facebook del Partito Democratico di Taurianova:

Abbiamo incontrato stamattina il sindaco Fabio Scionti per discutere dell’annosa problematica che attanaglia i lavoratori Lsu. Insieme abbiamo approfondito le difficoltà che l’amministrazione incontra nel mettere in campo una proposta di lavoro che sia soddisfacente e, soprattutto, definitiva nell’interesse dei lavoratori. Con il sindaco abbiamo condiviso un percorso che vedrà questo partito e l’istituzione comunale impegnati in una serie di incontri interlocutori finalizzati a chiarire la questione e con la speranza che possano servite a concretizzare eventualmente un’azione risolutiva. Il primo degli incontri tra il sindaco e una delegazione di questo partito si terrà con l’assessore regionale Angela Robbe, già fissato per domattina alle ore 10 presso gli uffici regionali di Catanzaro. A seguire chiederemo al sindaco Scionti di incontrare, insieme a noi, i rappresentanti sindacali e le delegazioni dei lavoratori.