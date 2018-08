di Sigfrido Parrello

PALMI – La società U.S. Palmese 1912 continua a comunicare attraverso la propria pagina ufficiale Fb nomi di calciatori nuovi in vista della prossima stagione agonistica, Campionato Nazionale Serie D Girone I, 2018/2019. Nella giornata di ieri (martedi 7 Agosto 2018) sono arrivati il difensore Marco De Cosmi, classe 1999, cresciuto nei settori giovanili di Lazio e Sambenedettese, lo scorso anno nel Tortoli in Serie D Girone G. Vestirà la casacca neroverde anche l’attaccante argentino Emanuel Damian Lazzarini, nato nel 1987. Arriva anche il centrocampista Omar Grosso, classe 1999, cresciuto nel settore giovanile del Cosenza, lo scorso anno nel Castrovillari nella seconda parte della stagione. Altro acquisto il centrocampista classe 1996 Matteo Adamo, cresciuto nel settore giovanile della Roma.

Foto tratte dalla pagina Facebook della U.S. Palmese 1912