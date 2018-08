Catanzaro – Ancora una volta l’Asd Catanzaro Lido 2004 del presidente Barbara Ottobre funge da trampolino di lancio per un suo giovane tesserato. Grazie infatti al’impegno del sodalizio giallorosso, coordinato dal punto di vista tecnico dalla famiglia Caglioti, Antonio Nistico’ centrocampista classe 2004 firma per il Crotone Calcio che la spunta su altre società professioniste. Dopo l’ottimo campionato disputato la passata stagione nella categoria “Giovanissimi regionali”, il forte talento lidese ha attirato l’attenzione di diversi club di serie B e serie C ma solo la tenacia e la perseveranza della dirigenza pitagorica ha avuto la meglio trovando sin da subito l’accordo con la compagine cedente ed il ragazzo stesso che per sua bocca appare “entusiasta di potermi confrontare in un torneo nazionale di assoluto livello cosi come è quello delle formazioni di serie A e serie B”. Un grosso in bocca al lupo al ragazzo ed agli atri tesserati che avranno ,in questa stagione, la possibilità di mettersi

in mostra ed ambire veramente al calcio che conta . Il gusto è soggettivo la qualità no!!