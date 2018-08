Alle ore 22.00 di lunedì 13 agosto nella Piazza Mons. Barillari a Serra San Bruno è programmato il concerto “Fimmini d’u Sud” dell’unica cantastorie donna calabrese. Francesca Prestia si esibirà insieme a Checco Pallone (chitarra e percussioni), Piero Gallina (violino e lira calabrese), Carlo Cimino (contrabasso), Enzo Naccarato (fisarmonica), Alessandra Colucci (percussioni), Federica Greco (cori e percussioni). Il concerto chiuderà la II edizione di SerreinFestival in programma dal 9 al 13 agosto. Con tarantelle e ritmi calabresi, in memoria di lavoratrici e donne della Calabria e delle civiltà mediterranee, la performance della contastorie e dei suoi musicisti sarà la naturale conclusione di un Festival improntato sul dialogo fra popoli, idee e valori per un territorio solidale. “Ballate e sonorità mediterranee – commenta Francesca Prestia che a settembre varcherà i confini italiani per cantare in Svizzera e in Canada – per una serata all’insegna del divertimento che però vuole anche segnalare che le diversità, nella musica come nella vita, sono non veleno ma il nutrimento fondamentale di ogni civiltà”.