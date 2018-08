Aperta al traffico la nuova rotatoria realizzata sulla strada statale 18 ‘Tirrena Inferiore’ il località Trodio nel territorio comunale di Palmi in provincia di Reggio Calabria. Alcuni lavori di finitura della rotatoria si concluderanno nel mese di settembre, nettamente in anticipo rispetto ai tempi contrattualmente previsti, 220 giorni anziché 420. La nuova rotatoria è stata un’ opera di compensazione realizzata da Anas in collaborazione e per il comune di Palmi a seguito dei lavori di ammodernamento della A2 “Autostrada del Mediterraneo” .

Si tratta di un’infrastruttura stradale di particolare complessità realizzata in ambito urbano, che collega 4 assi stradali, da Nord-Est la statale 18, da Sud-Est la viabilità comunale di collegamento all’A2, mentre da Sud-Ovest le direttrici provenienti dall’area urbana centrale del comune di Palmi e dell’area montana di S. Elia, altra direttrice di collegamento con l’A2.

All’interno dell’opera, di diametro esterno di circa 40 metri, è stata completamente ricostruita la regimentazione idraulica attraverso la realizzazione di nuove reti di raccolta delle acque di superfici, è stato realizzato un nuovo parcheggio per la sosta dei veicoli completamente illuminato, un nuovo impianto di illuminazione con pali di tipo artistico, il rivestimento dei marciapiedi pietra locale ed il rivestimento in terreno vegetale inerbito dell’isola e dei bracci in entrata.