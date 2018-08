«Messa davanti alle proprie responsabilità, la direzione generale dell’Asp di Crotone ha sottoscritto una convenzione con il policlinico universitario di Catanzaro per coprire i turni d’agosto nel reparto di Chirurgia dell’ospedale crotonese». Lo afferma, in una nota, il deputato M5s Francesco Sapia, della commissione Sanità, che spiega: «Il primario chirurgo, professor Giuseppe Brisinda, con prontezza aveva segnalato la grave carenza di organico determinatasi per la temporanea assenza di più dirigenti medici in ferie e malattia. Correttamente, Brisinda aveva poi ricordato alla direzione medica del presidio ospedaliero di Crotone e alla stessa direzione generale che in simili casi deve provvedere il vertice dell’Asp e non il primario, come pure avevo osservato rammentando al direttore generale Sergio Arena i suoi obblighi derivanti dalla normativa vigente sui turni e riposi».

«Ancora una volta, dunque, anche grazie alla mia costante vigilanza per conto del Movimento 5stelle – prosegue il parlamentare – l’attività di una struttura sanitaria pubblica può essere garantita, a beneficio dei pazienti e dell’intera comunità crotonese. L’auspicio è che ora la Chirurgia dell’ospedale di Crotone non debba mai più risentire di situazioni conflittuali e che i vertici dell’Asp sappiano lì assicurare un clima sereno, indispensabile per la cura dei malati, atteso che il primario Brisinda ha lavorato con scrupolo, abnegazione e professionalità certificati dalla stessa azienda sanitaria con una deliberazione, del febbraio 2018, in cui sono riportati gli ottimi risultati degli interventi eseguiti nel 2017, prima che il professionista venisse illegittimamente sospeso».

«In questa ultima vicenda – conclude Sapia – si è confermata l’assenza, ingiustificabile, del governatore Mario Oliverio, che pure aveva tagliato il nastro alla recente inaugurazione della nuova Cardiologia dell’ospedale di Crotone, ad oggi rimasta nella vecchia sede, nonché del commissario Massimo Scura».