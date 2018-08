“In piena estate un Sindaco che ama la propria Città, bravo, ed attento alle esigenze dei cittadini , fa di tutto per avere la Città in ordine, pulita, accogliente anche per i turisti, mentre il nostro primo cittadino Falcomatà dal mese di Maggio 2018 ha trasformato anche il Centro Storico di Reggio Calabria in un degrado generalizzato, con una svolta inversa alla nota Primavera di Reggio – Bella e Gentile, esempi di altri tempi degni di essere ricordati”. È quanto afferma Giuseppe D’Ascoli consigliere comunale di Forza Italia al Comune di Reggio Calabria – continua il consigliere azzurro, bene ha fatto Nuccio Pizzimenti, dirigente del Coordinamento Provinciale Enti – Locali di Forza Italia, Città Metropolitana di Reggio Calabria – a porre delle domande al Sindaco Giuseppe Falcomatà, in merito al funzionamento per quanto riguarda il Tappeto di mobilità urbana che collega la Via Marina con la parte alta della Città, chiedendo conto per i motivi negativi al momento in essere, che riportiamo: Perché il Tapis Roulant in alcuni tratti è chiuso ? Come mai in diversi percorsi è impiegato part-time? Perché è sporco? Come mai vi è una pessima manutenzione? Perché la piazzetta antistante la via marina inizio Tapis Roulant è in condizioni degradanti? Per quale ragione da 5 anni vi è il blocco del cantiere nell’ultimo tratto?”.

D’Ascoli ribadisce quesiti che pesano come macigni per Falcomatà ormai in angolo da parte dei Forzisti, con il supporto anche della deputazione azzurra a sostegno nell’interesse della Città sulle battaglie politiche condotte nella Metro City. I quesiti posti meritano una risposta urgente da parte del giovane Falcomatà, anche perchè Nuccio Pizzimenti è stato sollecitato dalla popolazione, che è stanca di vedere andare in dietro la Città anche sotto il profilo dei servizi essenziali.

“D’Ascoli evidenzia anche – la mancanza dei bagni pubblici chiusi, vedi anche quelli sul Lungomare reggino, ponendo dei quesiti logici, come si può incentivare il turismo quando non vi è un’idea di Città seria, con progetti concreti sul turismo, siamo veramente allo sbando, non è tollerabile in piena estate sui marciapiedi pubblici la spazzatura non regolamentata con la restrizione dell’orario per lo smaltimento, dire ai cittadini entro le ore 21 di depositare sacchi di spazzatura è follia, incapacità della ottusa politica Falcomatiana, che ci vuole a ridurre l’orario, come più volte sollecitato da Nuccio Pizzimenti, ed installare delle isole ecologiche di prossimità con l’utilizzo di tessera di riconoscimento”.

Conclude Giuseppe D’Ascoli, Pizzimenti ha dato anche la Soluzione per avere funzionante il Tappeto Mobile nelle ore pomeridiane e notturno almeno entro la mezzanotte, che consistono in accorgimenti da integrare, che ribadiamo: – Nuccio Pizzimenti sostiene che – Per il risparmio energetico ha più senso installare dei sensori di rilevamento umano, optoelettronici con misurazione ottica della distanza con fotocellule per il fermo del tappeto mobile, e la successiva ripartenza quando vi sono utenti che lo utilizzano, sicuramente il risparmio per l’amministrazione comunale sarà maggiore. Non è logico sotto il “solleone” chiudere i cancelli. Un pensiero di solidarietà va anche ai residenti dei palazzi che vivono una condizione di disagio da oltre 5 anni per il blocco dei lavori di completamento del Tapis Roulant, pertanto sollecitiamo anche l’inizio dei lavori”.

Giuseppe D’Ascoli