Sabato 4 Agosto si è disputato il quinto trofeo San Francesco di Paola gara di mezzofondo, con un percorso di 2 km con giro di boa alla statua di San Francesco. La gara ben organizzata dalla Rari Nantes S. Francesco della Presidentessa Graziella Idone, è stata molto combattuta e vi hanno partecipato alcuni tra i più forti atleti in campo nazionale della specialità acque libere. Il primo posto assoluto è stato conquistato da Federico Vannelli del Gruppo Sportivo Fiamme Oro che ha preceduto di un solo secondo il compagno di squadra Simione Ercoli, che si è rifatto conquistando il primo posto nella traversata dello stretto davanti allo stesso Vannelli, mentre il terzo posto è andato a Fernando Coppola dell’Athon Augusta

Nella classifica femminile al primo posto assoluto si è classificata la pluricampionessa Fabiana Lamberti che ha concluso la gara in 23’24” precedendo Ilaria Raimondi delle Fiamme Oro, sul terzo gradino del podio l’atleta calabrese della Pianeta Sport Elettra Catizone. Nella classifica assoluta Master il podio è stato dominato dai gemelli Zicarelli Sergio e Davide che hanno rispettivamente conquistato il primo ed il secondo posto, mentre sul terzo gradino del podio è salito Michele Barbuscia del Flaminio Sporting Club.

Bottino pieno per la gli Anzianotti nella classifica a squadre che si sono aggiudicati l’importante trofeo davanti alla seconda classificata ASD Blue Team, al terzo posto si sono piazzati i nuotatori de Il Gabbiano Paola.

La vittoria è arrivata soprattutto grazie alle ottime prestazioni dei 26 Anzianotti che non si sono risparmiati nell’ impegnativa gara, ma il contributo maggiore è arrivato dai piazzamenti sul podio che hanno arricchito il punteggio conquistato dalla squadra. In particolare l’ottimo esordio di Angela De Luca nella categoria M30 preceduta dalla compagna di squadra Serena Cribari, terzo posto nella categoria M 25 per il mister Giovanni Mazzuca e per Elena Tocci nella categoria M 50. Ennesima conferma per Giulia Guido M 45 che ha conquistato il secondo gradino del podio, secondo posto anche per i veterani Aldo Trecroci ed Enza Rossi nella categoria M 60.