Nella tarda mattinata di oggi, per la prima volta nella storia del Comune di Palmi, è stato effettuato il sorteggio per la selezione dei professionisti per l’affidamento di incarichi su interventi di opere pubbliche a soggetti esterni all’Ente. Si tratta inoltre di una procedura facente parte delle misure di prevenzione inserite dal Segretario Comunale, Dott. Antonio Quattrone, nel piano triennale anticorruzione predisposto dal nostro Comune.

«Oggi si avvia una nuova stagione per l’affidamento degli incarichi per i lavori pubblici a tecnici esterni, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa del Codice degli Appalti e delle linee guida Anac, che regolamentano anche la rotazione degli inviti – ha spiegato l’Assessore ai LLPP Consuelo Nava – Abbiamo scelto di applicare il metodo del sorteggio sia per gli incarichi al di sopra che al di sotto della soglia dei 40mila euro per la parcella del professionista, soglia che indica l’importo entro il quale è possibile conferire un incarico diretto».

Il sorteggio è stato effettuato per l’adeguamento sismico e la successiva riqualificazione della scuola media Milone, lo spostamento dell’acquedotto con messa in sicurezza dell’esistente della torre acquedotto in località Sant’Elia con la bonifica da antenne, ed il primo dei due affidamenti per i lavori di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico in ambito urbano costiero nelle località Tonnara, Pietrenere e Scinà, previsto dai patti per il sud. «La procedura è stata resa possibile grazie all’approvazione della short list dei professionisti, pubblicata in data 8 giugno 2018 e da noi fortemente voluta» ha aggiunto Consuelo Nava.

«Si tratta di un avvenimento di straordinaria importanza e particolarmente significativo per tutta l’Amministrazione Comunale – ha spiegato il Sindaco Giuseppe Ranuccio – non solo per il fatto che si tratta di una procedura senza alcune precedente nella storia del nostro Comune, ma anche per la rilevanza che questa ricopre nell’ottica del rispetto della legalità dell’amministrazione trasparente».