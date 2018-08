Nel corso di un servizio mirato al controllo del territorio all’interno di aree boscate, effettuato dai militari delle Stazioni carabinieri forestali di Serra San Bruno e Fabrizia, supportate dai colleghi in forza alla Stazione carabinieri forestale di Davoli (CZ), al confine tra la provincia di Vibo Valentia e quella di Catanzaro, un uomo, I.G., di anni 42, di Guardavalle (CZ), con precedenti specifici per reati contro il patrimonio, è stato sorpreso, nella giornata di ieri, in flagranza di reato, intento a tagliare e trafugare numerosi alberi di faggio, su un’area demaniale appartenente al Comune di Santa Catarina dello Jonio (CZ), in località Marinello, ricadente all’interno del Parco Naturale Regionale delle Serre.

Al momento dell’intervento dei militari, gran parte del legname sottratto si trovava già collocato su un autocarro di proprietà dell’arrestato. Nell’immediatezza dell’accertamento, sono stati sottoposti a sequestro cento quintali di legna, nonché l’autocarro, una motosega, un’accetta ed una roncola, utilizzati per il compimento dell’attività criminosa. L’arrestato, su disposizione della competente Autorità Giudiziaria, è stato accompagnato presso la propria abitazione, in attesa della celebrazione, con rito direttissimo, del processo, conclusosi, in data odierna, con la convalida dell’arresto, la misura dell’obbligo di firma ed il rinvio dell’udienza per richiesta del termine a difesa avanzata dal legale. All’autore sono state contestate le fattispecie di furto e di danneggiamento aggravati, con violazione della normativa inerente il vincolo paesaggistico, idrogeologico e di quella in tema di aree protette, oltre agli illeciti amministrativi conseguenti all’abusivo abbattimento delle piante.