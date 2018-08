“E’ incomprensibile ed inaccettabile che la rigenerazione di numerose aree periferiche di 96 città italiane, e quindi lo sviluppo urbano e territoriale del Paese, venga messo a rischio da un emendamento al Milleproghe approvato al Senato che blocca il fondo di 3.8 miliardi in dotazione al “Piano Periferie”. Se questa misura dovesse essere approvata e confermata anche alla Camera, si tratterebbe di un salto all’indietro pericoloso le cui ricadute verrebbero avvertite direttamente sia dalle amministrazioni, che hanno già preso degli impegni, che dai cittadini, coinvolti in un processo di collegamento con le aree centrali delle città vissute. Dall’esperienza amministrativa che ho potuto maturare nella mia città ritengo questo un vero e proprio ‘omicidio urbano’ , che ha incidenza oltre che sulla vivibilità delle aree interessate dal piano di rigenerazione anche sulla realizzazione di investimenti, pubblici e privati. Forza Italia sarà al fianco di Sindaci e amministratori, ed al fianco di quelle aree periferiche che necessitano del percorso di rigenerazione verso cui il piano che il governo vuole sospendere si dirige, e saremo pronti a farci sentire per fare in modo che la Camera possa riesaminare questo provvedimento e rendere disponibili le risorse.”