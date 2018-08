GIOIOSA IONICA – Al via la decima edizione di “Gustando il borgo – Festival Internazionale di artisti di strada”: un percorso artistico, culturale ed enogastronomico per le caratteristiche vie del centro storico di Gioiosa Ionica. Il festival si svolgerà a Gioiosa Ionica il 9 e il 10 agosto a partire dalle ore 21.00. L’evento, organizzato interamente dall’associazione Carpe Diem con il patrocinio del Comune di Gioiosa Ionica e del Consiglio regionale della Calabria, è ormai uno degli appuntamenti più attesi dell’estate locridea, coinvolgendo diverse migliaia di turisti che ogni anno affollano le caratteristiche vie del centro storico, affascinati dalla magia e dagli antichi balocchi.

Gustando il Borgo avvia un percorso che, nelle intenzioni degli organizzatori, lo trasforma in qualcosa in più di un semplice festival di artisti di strada: un vero e proprio evento culturale e artistico che mette in rete esperienze diverse con un’unica matrice: la riscoperta delle tradizioni nascoste e la valorizzazione del patrimonio artistico interculturale.

Per la decima edizione sono previste moltissime sorprese a partire dalla presenza del Planetario Pythagoras che accompagnerà i visitatori in un magico viaggio alla scoperta delle meraviglie dell’universo. Il cast artistico di Gustando il Borgo 2018 è di assoluto rilievo internazionale, con molte compagnie che tra le poche date in Italia hanno scelto proprio Gioiosa Ionica. Sulla pagina Facebook “Gustando il Borgo” è possibile trovare l’intero cast artistico della 10^ edizione e a breve anche il programma completo degli spettacoli. L’associazione Carpe Diem vi rinnova l’invito per il 9 e 10 agosto a Gioiosa Ionica.