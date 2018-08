Una grande serata di sport e musica. Questa sera, a partire dalle ore 22 in piazza Garibaldi di Cittanova, la A.S.D. Calcio Cittanovese si presenterà alla comunità e ai suo tifosi, ricevendo l’abbraccio di un popolo impaziente di rituffarsi nell’avventura della Serie D. Un momento suggestivo, caratterizzato dai colori giallorossi, che si concluderà con il concerto del gruppo popolare Nova Taranta. Nel pomeriggio, come gustoso antipasto, la gara amichevole tra Cittanovese e Rende fissata per le ore 18,00: palcoscenico prestigioso che metterà di fronte gli uomini di mister Zito e i biancorossi cosentino provenienti da un grande campionato di Serie C. Questo, dunque, il programma completo:

– ore 18,00 stadio “Morreale – Proto”: amichevole Cittanovese – Rende;

– ore 22,00, piazza Garibaldi: presentazione Calcio Cittanovese alla comunità

cittadina;

– ore 22,30, piazza Garibaldi: Nova Taranta in concerto.