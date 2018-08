“In riferimento alle affermazioni di Nuccio Pizzimenti, Dirigente del Coordinamento Provinciale Enti Locali di Forza Italia, Città Metropolitana di Reggio Calabria, in merito al trasferimento del Vice Comandante della Polizia Municipale Luigi Nigero ad altro settore, di fatto lasciando vacante sia il ruolo di Comandante che di Vice, – scrive in una nota stampa il Segretario del Partito Democratico della Sezione di Sbarre Antonio Malara – è necessario prendere atto e trovare una soluzione ad un problema che ormai si sta trascinando da svariati mesi. Benissimo è stato fatto dalla commissione Statuto e Regolamento, col Presidente Demetrio Martino, che ha approvato un nuovo regolamento per la Polizia Municipale.

Risulta, quindi, indispensabile – prosegue Malara – approvare nel più breve tempo possibile in consiglio comunale la proposta del nuovo regolamento emersa dalla commissione sopra citata. È altrettanto singolare e improduttivo per noi che dalla nomina dell’imprenditore Nuccio Pizzimenti, quale Dirigente del Coordinamento Provinciale Enti Locali, Città Metropolitana di Reggio Calabria, che con la sua esperienza detta la nuova linea con il supporto degli eletti in tutte le assisi, Forza Italia stia attaccando duramente con azioni concrete la nostra amministrazione nel generale silenzio. Non va sottovalutato che Pizzimenti è molto noto in città e fuori, e ha strumenti e argomenti politici sufficienti per impedirci di tornare a governare palazzo San Giorgio, tanto che ha già dimostrato di aver vinto molte battaglie con un gigante politico della stessa sua maggioranza quale il Sindaco Giuseppe Scopelliti, vedi la condanna dell’Autorità Giudiziaria alla Amministrazione Comunale per la non potabilità dell’acqua con la restituzione ai cittadini del canone pagato degli ultimi 5 anni, e da non sottovalutare che con il suo gruppo, ha ottenuto la candidatura di Giuseppe Raffa poi eletto Presidente della Provincia.

Quindi sarebbe opportuno che – conclude Malara – prendessimo le contromisure, dando risposte ai cittadini, per controbattere le tesi del coordinatore forzista che ha ben avviato un processo per avvicinare a se la società civile e metterla contro la nostra Amministrazione, che nonostante le enormi difficoltà sta tentando in tutti i modi di affrontare e risolvere tutte le problematiche in essere. Auspico con urgenza la convocazione del Consiglio Comunale per l’approvazione del nuovo regolamento della Polizia Municipale per dare corso alla rigenerazione del Corpo.”

Antonio Malara, segretario della sezione del PD di Sbarre