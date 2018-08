Avviare un processo di ricostruzione dell’alleanza di centrosinistra e del civismo in tutto il territorio e creare un percorso alternativo al sistema di potere imperniato sul centrodestra, a partire dalla città di Catanzaro. E’ quanto emerso nel corso di un primo interlocutorio incontro tenuto ieri mattina su input del segretario provinciale del Partito democratico, Gianluca Cuda, alla presenza del presidente della Provincia Enzo Bruno, leader di “Fare per Catanzaro”, il consigliere comunale Sergio Costanzo; del leader di “Cambiavento”, il consigliere comunale Nicola Fiorita; del responsabile organizzativo del Pd Giovanni Puccio; del presidente dell’assemblea provinciale democrat, Michele Drosi; del consigliere provinciale Salvatore Pellegrino, espressione della lista “Alleanza civica”. La riunione, netta e franca, che introduce a nuovi incontri, ha messo sul tappeto le rispettive posizioni e le esigenze che andranno soddisfatte per poter perimetrare una coalizione solida, capace di valorizzare le differenze e di riconquistare la guida della Provincia di Catanzaro, nel solco della buona esperienza amministrativa guidata da Enzo Bruno. Il confronto di ieri rappresenta il primo passo verso la costruzione del percorso elettorale che porta al rinnovo degli organismi provinciali del prossimo autunno, nell’ottica della realizzazione di un progetto politico più ampio che guardi al futuro della città di Catanzaro, dell’intero territorio provinciale e regionale. La praticabilità di tale ambizioso progetto dovrà essere valutata in una riunione che sarà convocata dopo la pausa di ferragosto e che sarà ovviamente allargata ad altri movimenti civici e a tutte le forze politiche alternative al blocco di potere del centrodestra catanzarese.