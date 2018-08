Questa la nota pubblicata sulla pagina Facebook del Partito Democratico di Taurianova:

L’incontro tenutosi ieri presso l’assessorato Regionale al lavoro tra il Sindaco Scionti, la delegazione consiliare del PD e l’assessore Angela Robbe, è servito per approfondire le tematiche relative ai lavoratori ex LSU e, nella fattispecie, le questioni legate alle procedure, alle risorse economiche e ai tempi di attuazione, sono stati oggetto del lungo e proficuo confronto. La discussione è avviata e continuerà velocemente adesso su altri tavoli, con la speranza, intanto, che gli Enti a cui è demandata la competenza, provvedano a formalizzare le necessarie azioni atte a coadiuvare i Comuni in questo difficile e tortuoso percorso. Il PD, come primo atto, si impegna, in sintonia con il Sindaco, ad aprire e chiudere nei giusti tempi, la necessaria e non procrastinabile discussione all’interno della maggioranza, per definire la proposta da portare all’attenzione dei lavoratori interessati e delle organizzazioni sindacali.