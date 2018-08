Cittanovese (3-4-3): Daguì; Scoppetta (1’ st Labate) Mansueto (1’ st Lukas) Ansalone; Barillaro (1’ st Postorino) Crucitti Gioia (1’ st Arena) Paviglianiti (21’ st Alfano); Cataldi (1’ st Sapone) Fioretti (1’ st Ficara) Napolitano (1’ st Genovesi). In panchina Foti, Dagostino, Gentile, Sambu, Barbato. All: Zito Rende (3-4-3): Savelloni (1’ st Borsellini); Sansone Coppola Calvanese; Godano Awua (35’ st Boscaglia) Franco (22’ st Laaribi) Blaze; Gigliotti (35’ st Achik) Vivacqua (32’ st Ferreira) Rossini. In panchina Cassalia, Carbone, Di Giorno. All: Modesto Arbitro: Violi di Taurianova Marcatori: 27’ pt Napolitano (C), 39’ pt e 33’ st Gigliotti (R), 7’ st Vivacqua (R), 7’ st Postorino (C), 38’ st Ferreira (R) Note: Ammoniti Blaze (R), Paviglianiti (C), Gioia (C), Calvanese (R),

Cittanova (Rc) – Termina con la vittoria del Rende l’amichevole in casa della Cittanovese. Test intenso e impegnativo per la formazione di Modesto che ha avuto modo di testare la fluidità della manovra e la tenuta atletica della sua squadra. Indicazioni che saranno utili al tecnico nel prosieguo della preparazione che vedrà come prossima tappa l’allenamento congiunto con il Castrovillari lunedì al “Lorenzon”. Il primo squillo della gara è della Cittanovese: retropassaggio azzardato di Awua si inserisce Paviglianiti ma il pallonetto termina alto. La risposta del Rende porta la firma di Vivacqua ma sul diagonale fa buona guardia Daguì. Il Rende va vicino al vantaggio al minuto 27 con Vivacqua che centra l’incrocio dei pali. Sul capovolgimento di fronte passa la Cittanovese con Napolitano che sfrutta un’incertezza della retroguardia biancorossa. Il pari arriva a ridosso della fine della prima frazione con Gigliotti che sul filo del fuorigioco mette il pallone alle spalle di Daguì. Secondo tempo che inizia a ritmo intenso. Passa subito il Rende con Vivacqua che sfrutta nel migliore ei modi un’imbucata centrale. A stretto giro di posta il pari della Cittanovese con Postorino che si presenta da solo davanti a Borsellini e mette la palla in rete. La terza rete del Rende porta la firma ancora di Gigliotti che dal limite mette la palla in rete con la complicità di Daguì. A chiudere i conti ci pensa Ferreira che porta a quattro I gol dei biancorossi.