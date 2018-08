«Continuano a governare con gli slogan. Hanno annunciato l’eliminazione dell’obbligatorietà dei vaccini e, invece, hanno solo abolito la certificazione obbligatoria». Lo dichiara il senatore Marco Siclari capogruppo di Forza Italia in commissione igiene e sanità commentando le dichiarazioni della ministro Grillo che vorrebbe attuare una sorta di flessibilità tra le regioni sull’obbligatorietà vaccinale.

«Hanno intenzione di aggiungere una sanzione per chi viene sorpreso senza vaccino. Insomma una sanzione senza controllo. I genitori non hanno scelta e, in pratica, hanno fatto una riforma totalmente inutile considerando che l’obbligo dei vaccini resta immutato», ha concluso il senatore azzurro.