Regno Unito, sul volo British Airways, diretto da Londra a Berlino, un

bambino di tre anni piange perché ha paura di volare. Per il troppo

“rumore” il volo è stato costretto a tornare al suo gate poco prima

del decollo. Il personale di bordo decide di far scendere l’intera

famiglia dell’India. La famiglia, ha dichiarato di essere stata

maltrattata da un assistente di volo a causa del pianto a dirotto e

singhiozzi del bimbo che ha determinato l’allontanamento dall’aereo.

Pathak, un burocrate del governo indiano, ha scritto al ministro

dell’aviazione di quel paese lamentando “l’umiliazione e il

comportamento razziale”. Ha dichiarato ai media indiani che “è stato

un atto di discriminazione razziale”. Pathak sostiene che suo figlio

ha iniziato a piangere mentre il volo BA8495 si stava preparando a

decollare dall’aeroporto di London City il 23 luglio. Ha detto ad ANI,

un’agenzia di stampa multimediale indiana, che sua moglie ha preso il

ragazzo tra le sue braccia, e un assistente di volo di sesso maschile,

ha iniziato a gridare e ha usato commenti razzisti. Il papà, che

lavora per il ministero dei trasporti dell’India, sostiene che suo

figlio era terrorizzato e ha iniziato a singhiozzare di nuovo, e sua

moglie ha messo il bimbo al suo posto e allacciato la cintura di

sicurezza. Il pianto continuò mentre l’aereo si dirigeva verso la

pista, ha riferito il papà. Mentre lo stesso assistente di volo è

poi tornato e ha urlato “stai immobile, altrimenti sarai gettato fuori

dalla finestra”. Una volta scesi la famigliola ha cercato di far

valere il proprio diritto a stare su quell’aereo ma il personale di

sicurezza intervenuto per accompagnare a terra la famiglia ha

dichiarato che la compagnia aerea è libera di accettare o meno

passeggeri a bordo. La compagnia, comunque, ha dichiarato che l’aereo

è stato a costretto a tornare al gate per ragioni di sicurezza

perché i genitori non sono riusciti ad allacciare il figlio al suo

posto nonostante le numerose richieste. Le normative sull’aviazione

richiedono che ogni passeggero sia seduto e allacciato prima che un

aereo possa decollare. Nella sua lettera al ministro dell’aviazione

indiano, Pathak ha scritto: “Mio figlio si sentiva a disagio e ha

iniziato a piangere, mia moglie è riuscita a consolarlo prendendolo

tra le braccia. “Un membro dell’equipaggio maschio si è avvicinato a

noi e ha iniziato a gridare, ha sgridato mio figlio per andare al suo

posto, mio ​​figlio è stato terrorizzato e ha iniziato a

piangere.”Mia moglie mise di nuovo il ragazzo sul sedile designato e

allacciò la cintura di sicurezza anche se continuava a piangere, poi

l’aereo riprese a rullare sulla pista. “Lo stesso membro

dell’equipaggio è venuto di nuovo e ha urlato a mio figlio:” stai

zitto, altrimenti verrai buttato fuori dalla finestra”, eravamo

pietrificati”. Il papà ha dichiarato all’Asian News International,

un’agenzia di stampa multimediale, e che è pronto ad andare in

tribunale e a citare la British Airways per diffamazione e danni

morali, sostenendo che la famiglia è stata molestata, e ha invitato

il governo indiano a indagare e prendere la “più rigorosa azione”

contro la compagnia aerea. Un portavoce della British Airways ha

dichiarato: “È un requisito di sicurezza per tutte le compagnie aeree

che i passeggeri siano seduti e abbiano le cinture di sicurezza

allacciate per il decollo.”Stiamo esaminando la denuncia e

collaboreremo con i nostri clienti.” Insomma, evidenzia Giovanni

D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti

[http://www.sportellodeidiritti.org/]”, se da parte dei genitori ci

si aspetta che facciano di tutto per non far urlare e piangere il

bambino tutto il tempo del volo, ciò per il bene del bambino stesso e

dei passeggeri, allo stesso modo ci si aspetta dai passeggeri e dal

personale di volo un po’ di pazienza in più nei confronti di un

bambino che piange. Ma ciò che dovrebbe essere semplice buon senso

non sempre è così scontato. Ma dall’altra parte i bambini non

possono essere l’alibi affinché tutto sia sempre lecito ed

accettabile.