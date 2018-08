Dall’altra parte dell’Atlantico, i media la chiamano “il tic tac

asiatico”. Questo invasore sta già seminando il panico negli Stati

Uniti. “Haemaphysalis longicornis” è stato segnalato per essere in

grado di trasmettere malattie in sette stati degli Stati Uniti sulla

costa orientale e nelle immediate vicinanze di New York. Nessuno sa

come ci sono arrivati. Haemaphysalis longicornis sono originari

dell’Asia e sono stati segnalati in diversi stati degli Stati Uniti

sulla costa orientale. Sono stati recentemente avvistati nella

periferia di New York. Sono arrivate nel New Jersey nell’estate del

2017 e si stanno diffondendo da una contea all’altra, facendo scattare

l’allarme degli esperti di salute. Una regione che ha una delle più

alte concentrazioni di casi di malattia di Lyme negli Stati Uniti, una

malattia che viene trasmessa dalle zecche …L’estate scorsa, molti

pensavano che le zecche asiatiche non sarebbero sopravvissute

all’inverno americano. Ma un anno dopo, le autorità sanitarie di

altri sei Stati riferiscono della presenza della specie in Arkansas!

Soprannominato “il killer tick asiatico” dai media negli Stati Uniti,

questo tick nativo di Asia orientale è parte di una specie invasiva e

“partenogenesi”, vale a dire che riproduce asessuata, clonando se

stesso, come spiegato in un rapporto pubblicato lo scorso marzo dal

Medical Journal of Entomology dell’Università di Oxford. Ma tra le

loro caratteristiche di questa particolare razza di insetti c’e’

quella di ‘attaccarsi’ su qualsiasi tipo di animale, rendendo la loro

diffusione piu’ rapida e pericolosa. Possono deporre fino a 2000 uova,

succhiare grandi quantità di sangue e trasmettere malattie. Le zecche

Haemaphysalis longicornis sono state trovate in parchi pubblici e

campi da golf nel New Jersey, nelle praterie dello Stato di New York.

È stato anche riportato in Virginia, West Virginia, Arkansas, North

Carolina e Pennsylvania, su cavalli, cani, cervi e persino un opossum.

Gli allevatori sono giustamente preoccupati per il loro bestiame. Nel

mese di agosto 2017, il primo “paziente” contagiato gli Stati Uniti

erano una pecora nel New Jersey. Gli specialisti sono stati inviati al

sito per ispezionare la bestia e raccogliere campioni. “Un minuto dopo

il nostro arrivo nella stalla, prima ancora che venissero colpite le

pecore, l’ovino è stato completamente ricoperto di zecche”. Lo ha

evidenziato in un video Tadhgh Rainey, un entomologo che lavora per il

Dipartimento di Sanità Pubblica del New Jersey. La pecora, ne aveva

centinaia. Furono necessari diversi lavaggi di permetrina (un

insetticida) per disinfettare completamente le pecore. Lo scorso

novembre, la sua lana non conteneva zecche. I ricercatori hanno

pensato che le temperature in calo (sotto lo zero) fossero sufficienti

a sradicarle. Ma è possibile che abbiano resistito, sepolte nel

terreno, in attesa della primavera. Dal ritorno del calore e del sole,

hanno continuato a diffondersi. Come potrebbe la pecora che “non ha

mai viaggiato fuori dal paese o anche all’interno dello stato”, può

essere stata coperta dalle zecche? Asia? I ricercatori non ne sono

consapevoli, ma sono preoccupati per la rapida diffusione

dell’Haemaphysalis longicornis .Un pericolo per l’uomo? Un morso di

una di queste zecche può diffondere il phlebovirus, o RVFV,

nell’uomo, che causa una febbre emorragica emergente potenzialmente

fatale nel 15% dei casi. Tra le malattie a cui queste zecche sono

state associate figura una patologia che abbassa le piastrine del

sangue e causa febbri violente, la ‘anaplasmosi’ e una cosiddetta

‘febbre della montagna Rocciosa’. Per il momento, nessun caso di

phleovirus è stato segnalato. “Non possiamo ancora dire se è una

vera minaccia per noi”, ha dichiarato Ben Beard, un ufficiale del

Centro per il controllo e la prevenzione degli Stati Uniti al The New

York Times. Ma la minaccia per il bestiame è molto reale. La

diffusione delle zecche, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello

“Sportello dei Diritti [http://www.sportellodeidiritti.org/]”, non

ha una spiegazione scientifica ma ambientale, correlata all’aumento

della temperatura terrestre degli ultimi 20-30 anni e all’incremento

della fauna selvatica che hanno condizionato il protrarsi

dell’attività di questi parassiti dalla primavera all’autunno

inoltrato e la colonizzazione di nuovi territori, anche prossimi alle

aree urbane. In funzione di questa recente evoluzione, la Comunità

Europea deve intervenire richiedendo innanzitutto la notifica di

eventuali casi di malattia. Questo processo consentirà da un lato una

più accurata mappatura del parassita anche perchè non si esclude che

le costanti variazioni climatiche e le abitudini che portano sempre

più spesso a svolgere attività outdoor siano condizioni favorevoli

alla diffusione della zecca asiatica anche in Europa.