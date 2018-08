Questa mattina, alle ore 8 circa, due squadre dei Vigili del Fuoco di Crotone e di San Giovanni in Fiore (CS), sono intervenute sulla Strada Statale 107 nel Comune di Caccuri, per un incendio che ha coinvolto un autotreno in transito. L’automezzo, che trasportava fusti vuoti in alluminio, probabilmente a causa di un surriscaldamento dei freni, due ruote si sono incendiate coinvolgendo immediatamente il telone che copriva il rimorchio, causando un pericolo oltre all’automezzo anche alle autovetture in transito. L’immediato intervento delle due squadre, ha limitato i danni evitando che l’intero rimorchio andasse completamente distrutto. Sul posto erano presenti la Polizia di Stato e i Carabinieri.