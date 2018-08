Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, anche quest’anno, la suggestiva cornice dell’Arena dello Stretto sul lungomare di Reggio Calabria “, ospiterà la terza edizione del Concorso Nazionale “Nuovi Talenti per la Moda” che si terrà venerdì 17 Agosto a partire dalle ore 21.00. La conferenza stampa di presentazione dell’evento si è tenuta presso la sala Giuditta Levato del Consiglio Regionale della Calabria alla presenza del consigliere regionale Mimmo Battaglia, i presentatori Consolato Malara e Marilena Alescio, la presidente Anna Manduci, la vicepresidente Cettina Aloisio e gli stilisti.

La Kermesse fa parte del cartellone dell’Estate Reggina 2018 ed è promossa dall’associazione “Le Tele di Aracne”, in partnership con l’Istituto di Moda Burgo. Nasce con l’intento di individuare e premiare nuovi talenti che hanno voglia di valorizzare la nostra cultura e di emergere nel campo della moda, coniugando capacità artistica e sartoriale come espressione dell’alto valore artigianale e del tanto ricercato Made in Italy. Nel corso della conferenza è stato illustrato il programma della serata e il meccanismo di voto. La giuria, composta da operatori nel settore della moda e del design, visionerà e valuterà i capi proposti dagli stilisti in gara secondo i parametri di creatività e manifattura. In palio una borsa di studio del valore di euro 500,00 omaggiato da Edilcondera Cuzzola e premi per l’originalità e la creatività offerti da Bet De Nava punto ricariche di Marra Natale.

A tutti i finalisti del concorso sarà consegnato un attestato di merito. Tra gli ospiti, con alcune sue creazioni, il maestro accademico Francesco Servidio consigliere Accademia Nazionale Sartori. Sono previsti anche dei quadri moda della stilista reggina Adriana Scopelliti, Mariella Spose e i gioielli Ninà di Resy D’Andrea. Le acconciature saranno curate da Sesto Senso i parrucchieri, il make up da Manà di Nadia Mastroieni. Fotografo ufficiale Giuseppe Latorre, riprese video Filippo Repici.

L’intera Kermesse sarà trasmessa in diretta web su Facebook e Youtube a cura della Graziano Tomarchio Production. In passerella tante sorprese, importanti ospiti ma soprattutto le creazioni dei concorrenti in gara: Laura Agostino, Annunziata Bueti, Lorena Casile, Ilaria Costantino, Asia De Benedittis, Daniela Labate – Alessia Romeo, Domenica Nocera, Annunziata Oddi, Carmela Romeo, Rosaria Schepis, Simona Surace, Carmela Surfaro con le riserve Francesca Simone e Serena Terzoni