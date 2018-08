La Pro Loco Reggio Sud organizza la quinta edizione della manifestazione “Sport e Solidarietà” con raccolta fondi Aisla e per il secondo anno il “ Festival degli aquiloni”. Location d’eccezione l’area di Punta Pellaro. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare alle varie attività che si svolgeranno presso i tre vicini circoli sportivi : Katanhouse, Free Spirits, New Kaite Zone, che si ringraziano per la disponibilità e collaborazione. Si inizia al mattino alle ore 11 con l’esibizione degli aquilonisti provenienti da San Vito lo Capo che faranno volare in aerea fino alle 13 gli splendidi aquiloni per la gioia di grandi e piccini, nell’area antistante il circolo Free Spirits ma che saranno visibili comunque da tutta la zona in quanto vi sono aquiloni anche di grandi dimensioni.

Nel pomeriggio dalle ore 16 si continua con le diverse attività: kaitsurf, windsurf, beach volley, che tutti gli intervenuti potranno svolgere gratuitamente in tutti e tre i circoli. Il programma inoltre prevede :ore 16 Laboratorio di costruzione aquiloni per bambini e genitori che si terrà presso il circolo Katanhouse; ore 17 lezione di Capoeira presso il circolo New Kite Zone;ore 18 partitella di Basket presso il circolo Free Spirits. Le attività si concluderanno alle ore 19, presso il circolo New Kite Zone, con l’incontro partecipato “Focus Group – Portiamo in alto le idee” durante il quale proporremo alla cittadinanza ed alle istituzioni che interverranno, idee progettuali di riqualificazione su aree del territorio di ns competenza e relazioneremo sulle opere già presentate nei due anni precedenti e ad oggi realizzate. Vi aspettiamo dunque per una giornata all’insegna dello sport, del divertimento e della solidarietà.