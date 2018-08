Con un nuovo verdetto un tribunale di San Francisco condanna Monsanto,

multinazionale di biotecnologie agrarie, a pagare un risarcimento

milionario a favore di uomo che ha denunciato l’azienda affermando che

un suo prodotto usato come erbicida ha contribuito a farlo ammalare di

un tumore rivelatosi terminale. Dewayne Johnson, giardiniere di siti

scolastici nella zona di San Francisco, aveva utilizzato l’erbicida

della Monsanto nel suo lavoro e aveva sviluppato un’eruzione cutanea

nel 2014, all’età di 42 anni, con la successiva diagnosi di un

linfoma non-Hodgkin. Fatto che la Monsanto contesta: “La giuria ha

sbagliato”, ha reagito a caldo il vicepresidente dell’azienda. I

legali della multinazionale sostengono che quel tipo di linfoma

impiega anni per manifestarsi e che quindi Johnson deve esserne stato

affetto da prima del suo incarico nel distretto scolastico. La

sentenza ha stabilito, al contrario, ordinando il pagamento di 289

milioni di dollari, in quantoe l’azienda non avrebbe adeguatamente

avvertito sui rischi nell’utilizzo del prodotto contenente glifosato,

una sostanza già al centro di polemiche e dispute legali in quanto

considerata nocivo. Secondo i media Usa, la nuova sentenza è la più

pesante emessa contro l’azienda, che è oggetto di ben 500 cause

pendenti che l’accusano di non aver messo in guardia contro i rischi

di cancro legati all’uso dei suoi prodotti che potrebbe quindi

costituire un precedente importante con possibili centinaia nuove

denunce contro la Monsanto, di base a St. Louis. La Monsanto respinge

le accuse e ha già annunciato che farà appello. Intanto anche in

Europa nuovi problemi per la Monsanto, appena acquistata dalla tedesca

Bayer per l’enorme cifra di 63 miliardi di euro. Da anni il diserbante

Roundup a base di glifosato è al centro di polemiche, evidenzia

Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti

[http://www.sportellodeidiritti.org/]”, poichè considerato

sicuramente tossico da vari gruppi ambientalisti e probabilmente

cancerogeno dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Un’associazione di apicoltori che racchiude circa 200 allevatori di

piccole e medie dimensioni, l’Abeille de l’Aisne (l’Ape del fiume

Aisne), ha deciso di presentare un esposto dopo che il miele di un

loro associato è stato analizzato e ha rilevato particelle di

glifosato nella misura di 16ppm (parti per miliardo). Sebbene l’Oms

stabilisca la soglia di pericolosità a 50ppm, molti grossisti per

policy interna hanno scelto di commercializzare i loro prodotti con

soglie piu stringenti. Ad esempio i più importanti di Francia,

Famille Michaud Apiculteurs, detentori del marchio Luna di Miele, non

accettano forniture che abbiano valori sopra a 10ppm. L’auspicio

dell’associazione L’Abeille de l’Aisne è che l’esposto sfoci in

un’inchiesta che appuri se altre sostanze abbiano contaminato i campi,

se ciò sia accidentale o meno e quali conseguenze possano avere sulla

salute dei consumatori. Lo scopo è anche quello di tenere alta

l’attenzione su un tema sensibile per l’opinione pubblica ma che il

governo pare aver trascurato, rinunciando a vietare il roundup per 3

anni nonostante l’appoggio in tal senso di molti parlamentari fra cui

quelli dello stesso partito al governo.