Un nuovo richiamo di prodotti alimentari è stato lanciato oggi dal

Ministero della Salute in una nota pubblicata come al solito sul sito

nella pagina dedicata alle allerte alimentari nella sezione “Avvisi

di sicurezza”. Interessati dal provvedimento sono tutti i lotti con

omessa indicazione dei dolci misti “Pabassini” a marchio Sarria – I

dolci della Sardegna s.n.c.. Il motivo del richiamo dagli scaffali di

negozi e supermercati dei dolci misti è il rischio di presenza di

allergeni non dichiarati in etichetta e quindi potenzialmente

pericolosi per il consumatore soggetto ad allergie a causa di

possibili shock anafilattici. Il richiamo riguarda tutti i lotti

attualmente sul mercato nelle confezioni da 0,400 kg e da 0,500 kg

prodotti da Sarria Antonia Baingia ad Ittiri nella Z.A. Monte

Coinzolu. In particolare, è stata riscontrata la presenza di tracce

di uova. Il prodotto, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello

“Sportello dei Diritti [http://www.sportellodeidiritti.org/]”,

può essere restituito in qualsiasi punto vendita, dove sarà

rimborsato anche in assenza dello scontrino. Il prodotto è

considerato sicuro per chi non è allergico alle uova e può essere

consumato tranquillamente.