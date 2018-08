Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Serra san Bruno unitamente a quelli dell’Aliquota Radiomobile coadiuvati dai Reparti Specializzati dell’Arma dell’Ispettorato del Lavoro di Vibo Valentia (N.I.L.) e del Nucleo Antisofistazione e Sanità di Catanzaro (N.A.S.) operavano una serie di controlli presso alcuni esercizi commerciali del centro delle Serre Calabre.

I controlli davano esito positivo in due circostanze ed in particolare:

– In un caso venivano riscontrate violazioni in materia sanitaria in relazione al locale cucine causando la sospensione dell’attività di manipolazione degli alimenti. Veniva contestualmente elevata una sanzione pari a 1000 euro;

– Nel secondo caso, invece, oltre ad una parziale irregolarità in tema di sanità dei locali cucina, dalla quale discendeva la parziale sospensione dell’attività commerciale e sono stati individuati 4 lavoratori “in nero”, di cui alcuni minori degli anni 18. Venivano, inoltre, riscontrate mancanze in relazione alle prescrizioni circa le visite mediche periodiche da effettuare. In questo caso, venivano elevate sanzioni amministrative per circa 21000 euro.

L’impegno profuso e lo sforzo in termini di uomini e mezzi ha permesso quindi di svolgere un’attività fortemente repressiva in un’ottica di prevenzione della sempre attuale problematica degli incidenti sui luoghi di lavoro non omettendo di svolgere un servizio a tutela della salute dei migliaia di turisti che nel corso del mese di agosto affollano le strade della cittadina montana.