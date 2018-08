Un uomo ha perso la vita stamattina sulla Strada Statale 18, all’altezza Torremezzo di Falconara, nel Cosentino. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco, i soccorsi e l’elisoccorso del 118. Non si conosce ancora la dinamica dell’incidente ma l’impatto tra le due auto è stato violento. Al momento la strada è chiusa per consentire agli agenti di polizia di effettuare i rilievi e far rimuovere i mezzi coinvolti.