La penisola italiana vive il fine settimana con l’instabilità meteo. Oggi, infatti, sono previsti forti temporali al Sud mentre domani i più intensi saranno al Nord. Gli acquazzoni al Sud interesseranno le zone interne dell’Appennino in modo particolare tra Basilicata e Calabria. Tra martedì 14 e giovedì 16 agosto, inoltre, il fronte temporalesco tornerà di nuovo al Centro-Sud dove è prevista la comparsa di piogge diffuse che andranno ad accentuarsi ulteriormente nelle ore pomeridiane ed un calo delle temperature seppur meno marcato rispetto al Nord. L’arrivo di questa perturbazione, però, non segnerà la fine dell’estate in quanto la durata della sua permanenza in Italia non dovrebbe superare una settimana.