di Sigfrido Parrello

PALMI – La società neroverde della U.S. Palmese 1912 allenata da mister Mario Dal Torrione, attraverso la propria pagina ufficiale di fb, con il comunicato stampa numero 22 del 2018, fa sapere di essersi assicurata per la prossima stagione agonistica di Serie D 2018/2019 le prestazioni del difensore Gerardo Strumbo (nella foto tratta dalla pagina ufficiale della U.S. Palmese 1912 con il Presidente Carbone). Classe 1991 di Chiaravalle in provincia di Catanzaro, Strumbo vanta un curriculum abbastanza consistente comprese le panchine in Serie A con il Catania ma anche l’esordio nella gara di Coppa Italia del 2011 nella gara Juventus-Catania 2-0. Di seguito il curriculum di Strumbo delle squadre in cui ha militato:

2009/10 – Catania, Serie A

2010/11 – Catania, Serie A

2011/12 – Milazzo, C2

2012/13 – Milazzo, C2

2013/14 – Vigor Lamezia,C2

2014/15 – Bra, Serie D

2015/16 – Nardò, Serie D

01/2016 – Serpentara B., Serie D

2016/17 – Francavilla, Serie D

2017/18 – Nuorese, Serie D